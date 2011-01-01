Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Самович Владимир Викторович
7.4
0
Самович Владимир Викторович
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Психиатрия", 2011 г.
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Общее усовершенствование "Психотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Стужина
Инесса Львовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
7.2
4
Записаться
Клименков
Александр Юрьевич
Нарколог
,
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Бородина
Ирина Александровна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...