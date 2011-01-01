  1. Главная
Самович Владимир Викторович
Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия", 2011 г.
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
  • Общее усовершенствование "Психотерапия", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
