Самохвалова Мария Сергеевна
6.0
0

Самохвалова Мария Сергеевна

Ревматолог
Стаж 5 лет
Информация о враче
Образование
  • Сибирский государственный медицинский университет. Лечебное дело. г. Томск
  • Сибирский государственный медицинский университет. Врач ревматолог. г. Томск
  • Сертификат об окончании курса "Амбулаторная ревматология. Базовый уровень"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
