Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Самохвалова Мария Сергеевна
6.0
0
Самохвалова Мария Сергеевна
Ревматолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Сибирский государственный медицинский университет. Лечебное дело. г. Томск
Сибирский государственный медицинский университет. Врач ревматолог. г. Томск
Сертификат об окончании курса "Амбулаторная ревматология. Базовый уровень"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Неклюдова
Алина Игоревна
Ревматолог
6.0
2
Записаться
Галянт
Любовь Викторовна
Ревматолог
,
Терапевт
6.8
4
Записаться
Разуваева
Алена Игоревна
Ревматолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...