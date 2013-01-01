Врачи
Самохина Ольга Сергеевна
6.0
0
Самохина Ольга Сергеевна
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
0 отзывов
