Самченко Юлия Витальевна
6.0
0

Самченко Юлия Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Акушерство и гинекология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-акушер-гинеколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Роддом краевой клинической больницы №1
ул. Пологая, 21Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
