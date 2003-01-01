Врачи
Самченко Денис Владимирович
6.8
4
Самченко Денис Владимирович
Хирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
4 отзыва
Загрузка комментариев...