Самченко Денис Владимирович
6.8
4

Хирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
4 отзыва

