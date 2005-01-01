Врачи
Саляхова Елена Сергеевна
Саляхова Елена Сергеевна
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2005 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
