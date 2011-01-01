  1. Главная
Салкова Елена Александровна
6.0
0

Салкова Елена Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
  • Сертификат "Офтальмология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов

