Салкова Елена Александровна
6.0
0
Салкова Елена Александровна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
Сертификат "Офтальмология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/4
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
