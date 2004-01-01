  1. Главная
Саковская Анастасия Владимировна
6.0
0

Саковская Анастасия Владимировна

Пульмонолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2004г - Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело"
  • 2012г - Ординатура на базе Владивостокского государственного медицинского университета по специальности "Терапия"
Курсы повышения квалификации
  • 2020г - Профессиональная переподготовка по специальности "Пульмонология", ФБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
  • 2022г - Повышение квалификации по специальности "Терапия", ФБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
  • До 2026г - Первичная специализированная по специальности "Пульмонология" № 2521 031338975
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Верхнепортовая, 25
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
2090 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
1230 р
