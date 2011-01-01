Врачи
Сахарова Инна Борисовна
6.0
0
Сахарова Инна Борисовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
