Сахаров Эдуард Александрович
6.9
3
Сахаров Эдуард Александрович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
интернатура, Долинская центральная районная больница Сахалинской области, 1991 год
Курсы повышения квалификации
2008 г. семинар "Актуальные вопросы ортопедической стоматологии"
2011 г. научно-практическая стоматологическая конференция " Медико-технологические алгоритмы в стоматологии"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
01.07.1992 г. - 30.11.1993 г. - стоматолог-ортопед, ДЦРБ сахалинской области
01.12.1993 г. - 05.12.1994 г. - стоматолог-ортопед, смешанное товарищество "Леди"
02.12.1994 г. - 19.10.1998 г. - стоматолог-ортопед, ДЦРБ Сахалинской области
20.10.1998 г. - 23.10.2001 г. - стоматолог-ортопед, ГУЗ областная стоматологическая поликлиника г. Южно-Сахалинска
29.08.2003 г. - 14.06.2005 г. - стоматолог-ортопед, ООО "АДС со странами ATR-1"
с 2016 г. стоматология Адреналин
Адреса и стоимость приёма
Адреналин
пер. Краснознаменный, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Аюста
пр-т Партизанский, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...