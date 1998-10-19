  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сахаров Эдуард Александрович
Сахаров Эдуард Александрович
6.9
3

Сахаров Эдуард Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • интернатура, Долинская центральная районная больница Сахалинской области, 1991 год
Курсы повышения квалификации
  • 2008 г. семинар "Актуальные вопросы ортопедической стоматологии"
  • 2011 г. научно-практическая стоматологическая конференция " Медико-технологические алгоритмы в стоматологии"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 01.07.1992 г. - 30.11.1993 г. - стоматолог-ортопед, ДЦРБ сахалинской области
  • 01.12.1993 г. - 05.12.1994 г. - стоматолог-ортопед, смешанное товарищество "Леди"
  • 02.12.1994 г. - 19.10.1998 г. - стоматолог-ортопед, ДЦРБ Сахалинской области
Еще 3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Адреналин
пер. Краснознаменный, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Аюста
пр-т Партизанский, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи