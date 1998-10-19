Сахаров Эдуард Александрович

01.07.1992 г. - 30.11.1993 г. - стоматолог-ортопед, ДЦРБ сахалинской области

01.12.1993 г. - 05.12.1994 г. - стоматолог-ортопед, смешанное товарищество "Леди"

02.12.1994 г. - 19.10.1998 г. - стоматолог-ортопед, ДЦРБ Сахалинской области