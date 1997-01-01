Сажинянц Ваган Альбертович

Ростовский медицинский стоматологический факультет, 1997 г. окончания
ДВФУ, факультет физкультуры и спорта, 2008 г.
Ереванский медицинский университет, 2014 г. окончания
Клиническая ординатура по специальности Стоматология ортопедическая, ТГМУ, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат «Сплавы с памятью формы в ортопедической стоматологии и ортодонтии. Проблемное зубочелюстное протезирование – современные методы подготовки полости рта к протезированию»,г. Владивосток, 2003 г.
«Клиентоориентированный подход в работе с пациентом. Основы навыков продаж. Техники эффективных переговоров», г. Владивосток, 2004 г.
«Эффективное взаимодействие с клиентом. Правила комплексного обслуживания», г. Владивосток, 2004 г.
«Системы имплантации «BioHorizons». Хирургические и ортопедические аспекты имплантологического лечения», г. Москва, 2004 г.
Новые современные технологии, материалы 3М ЕSРЕ, США», г. Владивосток, 2005 г.
Участник курса Nobel BioCare: Принятие решений в имплантологии: усложненные хирургические аспекты, г. Владивосток, 2007 г.
Эстетичные и функциональные непрямые реставрации фронтальных и жевательных зубов – керамические виниры, вкладки, накладки. Критерии выбора, г. Москва, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Участник конференции Nobel BioCare World Tour, г. Москва, 2007 г.
Участник конференции «Road Show 2008 Nobel BioCare», г. Владивосток, 2008 г.
Участник конференции «Nobel Procera Road Show» по клиническим и техническим аспектам применения CAD/CAM и безметалловых технологий в эстетической стоматологии, г. Хабаровск, 2009 г.
Участник научно-практической конференции по остеоинтеграции и пародонтологии. «Восток-Запад, Владивосток, 2010 г.
Участник «Nobel BioCare Symposium 2010», г. Санкт-Петербург, 2010 г.
Опыт работы
Врач стоматолог-ортопед, сеть стоматологических клиник «George Dental Group», с 1999 г.
