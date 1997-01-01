  1. Главная
Сажинянц Ваган Альбертович
6.0
0

Сажинянц Ваган Альбертович

Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • Ростовский медицинский стоматологический факультет, 1997 г. окончания
  • ДВФУ, факультет физкультуры и спорта, 2008 г.
  • Ереванский медицинский университет, 2014 г. окончания
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат «Сплавы с памятью формы в ортопедической стоматологии и ортодонтии. Проблемное зубочелюстное протезирование – современные методы подготовки полости рта к протезированию»,г. Владивосток, 2003 г.
  • «Клиентоориентированный подход в работе с пациентом. Основы навыков продаж. Техники эффективных переговоров», г. Владивосток, 2004 г.
  • «Эффективное взаимодействие с клиентом. Правила комплексного обслуживания», г. Владивосток, 2004 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Участник конференции Nobel BioCare World Tour, г. Москва, 2007 г.
  • Участник конференции «Road Show 2008 Nobel BioCare», г. Владивосток, 2008 г.
  • Участник конференции «Nobel Procera Road Show» по клиническим и техническим аспектам применения CAD/CAM и безметалловых технологий в эстетической стоматологии, г. Хабаровск, 2009 г.
Еще 2
Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортопед, сеть стоматологических клиник «George Dental Group», с 1999 г.
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вериншен
ул. Гамарника, 21
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
