Сафронова Марина Петровна
6.9
3

Сафронова Марина Петровна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВМФ Саратовского мединститута, Лечебное дело, 1993 г. окончания
  • Интернатура по терапии, Тюменская государственная медицинская академия, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная переподготовка по УЗД, Тюменская государственная медицинская академия, 2012 г.
  • Повышение квалификации по УЗД, АНО ДПО "Центр повышения квалификации и ПП", г. Москва, 2017 г.
  • ТюмГМА, 1993, удос-е 8990, рег 2054, терапия, выдан 30.06.2007
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-СМП, МУЗ ССМП, г. Винница, 1998 г.
  • Врач-терапевт, ММРБ ЯНАО, 1998 - 2000 гг.
  • Врач-терапевт, ЦГМБ ЯНАО, 2000 - 2008 гг.
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
