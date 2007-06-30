Сафронова Марина Петровна
Стаж 32 года
Принимает детей
Проводит диагностику функциональных и органических изменений органов малого таза, брюшной полости, молочной, щитовидной желез, почек, мочевого пузыря, мягких тканей, сердца, сосудов головы, шеи, конечностей.
Комплексное исследование органов ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) - 2000 руб.
УЗИ молочных желез - 1500 руб.
Первичное УЗИ гинекологическое - 1800 руб.
Комплексное исследование органов ЖКТ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) - 2000 руб.
УЗИ молочных желез - 1500 руб.
Первичное УЗИ гинекологическое - 1800 руб.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Загрузка комментариев...