Сафронова Ирина Петровна
5.4
2

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование "Эндокринология"
  • Усовершенствование "Вопросы акушерства и гинекологии"
  • Усовершенствование "Гистероскопия"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
По запросу
2 отзыва

