Сафронова Ирина Петровна
5.4
2
Сафронова Ирина Петровна
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование "Эндокринология"
Усовершенствование "Вопросы акушерства и гинекологии"
Усовершенствование "Гистероскопия"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
