  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сафонова Анна Дмитриевна
Сафонова Анна Дмитриевна
6.3
1

Сафонова Анна Дмитриевна

Спортивный врач
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём детей
Спортивный врач
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи