  3. Сафонов Александр Дмитриевич
Сафонов Александр Дмитриевич
6.0
0

Сафонов Александр Дмитриевич

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский институт, 1980 г. окончания
  • Диплом ПП по специальности "Стоматология детская", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология детская", ТГМУ, 2013 г.
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

