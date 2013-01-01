Врачи
Сафонов Александр Дмитриевич
6.0
0
Сафонов Александр Дмитриевич
Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский институт, 1980 г. окончания
Диплом ПП по специальности "Стоматология детская", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология детская", ТГМУ, 2013 г.
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
