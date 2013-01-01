  1. Главная
Сачук Виктор Федорович
6.0
0

Сачук Виктор Федорович

Врач ЛФК
Стаж 52 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач по лечебной физкультуре, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов

