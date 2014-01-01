  1. Главная
Рюмкина Татьяна Викторовна
6.0
0

Рюмкина Татьяна Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов

