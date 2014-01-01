Врачи
Владивостока
Рюмкина Татьяна Викторовна
6.0
0
Рюмкина Татьяна Викторовна
Врач функциональной диагностики
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
0 отзывов
