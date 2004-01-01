  1. Главная
Рюмкина Марина Игоревна
5.2
5

Рюмкина Марина Игоревна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, заведующий Психоневрологическим отделением, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
