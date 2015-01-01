  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Рыпалова Ирина Дмитриевна
Рыпалова Ирина Дмитриевна
6.1
2

Рыпалова Ирина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология ", 2015 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи