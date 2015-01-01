Врачи
Рыпалова Ирина Дмитриевна
6.1
2
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология ", 2015 г
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
