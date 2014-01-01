Врачи
Рыжкова Римма Евгеньевна
6.0
0
Рыжкова Римма Евгеньевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1984 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертфикат "Неврология", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Все врачи
Запись по телефону
