Рычик Ольга Викторовна
6.6
2
Рычик Ольга Викторовна
Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Интернатура, ДГКБ на базе отделения онкогематологии, 1998 - 1999 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детская поликлиника №5, 1999 - 2000 гг.
Детская поликлиника №15 (сейчас ВДП №5), с 2000 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
