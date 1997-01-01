  1. Главная
Рычик Ольга Викторовна
6.6
2

Рычик Ольга Викторовна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 1997 г. окончания
  • Интернатура, ДГКБ на базе отделения онкогематологии, 1998 - 1999 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Опыт работы
  • Детская поликлиника №5, 1999 - 2000 гг.
  • Детская поликлиника №15 (сейчас ВДП №5), с 2000 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

