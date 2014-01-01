  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Рыбкина Ольга Борисовна
Рыбкина Ольга Борисовна
6.0
0

Рыбкина Ольга Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", 2014 г.
  • Сертификат "Эндоскопия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи