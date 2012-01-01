Врачи
Рыбинская Анастасия Николаевна
6.9
3
Рыбинская Анастасия Николаевна
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
3 отзыва
Запись по телефону
