Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Рыбалкина Валентина Николаевна
6.4
3
Рыбалкина Валентина Николаевна
Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сичинава
Зураб Александрович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Уролог-андролог
,
Зав. хирургическим отделением
10
24
Записаться
Чочия
Светлана Викторовна
Уролог-андролог
8.6
12
Записаться
Румянцев
Илья Михайлович
Хирург
,
Уролог-андролог
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...