Рязанова Людмила Александровна
6.3
1

Рязанова Людмила Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
