Рязанова Ирина Александровна

5.7
1

Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
400 р
Консультация детей
Педиатр
500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
350 р
1 отзыв

