Рязанова Ирина Александровна
5.7
1
Рязанова Ирина Александровна
Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
400 р
Консультация детей
Педиатр
500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
350 р
1 отзыв
