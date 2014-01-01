Врачи
Рябухина Екатерина Васильевна
6.9
3
Рябухина Екатерина Васильевна
Кардиолог
,
Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Переподготовка профессиональная по детской кардиологии, 2014 г.
Курс «Неотложная помощь при травмах», 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Кардиолог
По запросу
3 отзыва
