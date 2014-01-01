  1. Главная
Рябухина Екатерина Васильевна
6.9
3

Рябухина Екатерина Васильевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка профессиональная по детской кардиологии, 2014 г.
  • Курс «Неотложная помощь при травмах», 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Кардиолог
По запросу
3 отзыва

