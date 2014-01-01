  1. Главная
Рябученко Людмила Константиновна
6.0
0

Рябученко Людмила Константиновна

Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
