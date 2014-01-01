Врачи
Рябученко Людмила Константиновна
6.0
0
Рябученко Людмила Константиновна
Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
