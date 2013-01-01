  1. Главная
Рябченко Наталья Ивановна
5.7
1

Рябченко Наталья Ивановна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2013 г.
  • Заведующая отделением, врач приемного отделения-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

