  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Русинова Елена Николаевна
Русинова Елена Николаевна
7.5
6

Русинова Елена Николаевна

Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, "Лечебное дело", 1981 г. окончания
  • Интернатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • ПП по специальности "Косметология", ВГМУ, 2010 г.
  • ПК по специальности "Дерматовенерология и косметология", факультет ФПК медицинских работников "Российскй Университет Дружбы Народов", г. Москва
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Гинеколог, гинеколог-эндокринолог, Медицинский центр "ДиаМед", 2014 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи