Русинова Елена Николаевна
7.5
6
Русинова Елена Николаевна
Гинеколог
,
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Дерматовенеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, "Лечебное дело", 1981 г. окончания
Интернатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ
Курсы повышения квалификации
ПП по специальности "Косметология", ВГМУ, 2010 г.
ПК по специальности "Дерматовенерология и косметология", факультет ФПК медицинских работников "Российскй Университет Дружбы Народов", г. Москва
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог, Медицинский центр "ДиаМед", 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
6 отзывов
