Русина Юлия Алексеевна
6.0
0
Русина Юлия Алексеевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
