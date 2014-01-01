  1. Главная
Русакович Ольга Николаевна
6.0
0

Русакович Ольга Николаевна

Лаборант
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, лабораторная диагностика, фельдшер-лаборант,1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Владивосток, ул. Бородинская, 46 кор. 1
0 отзывов

