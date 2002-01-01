  1. Главная
Русакова Елена Юрьевна
6.6
2

Русакова Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, 1994 г. окончания
  • Защита кандидатской диссертации, Новосибирская государственная медицинская академия, 2002 г.
  • Защита докторской диссертации, Московский государственный медико-стоматологический университет им.Евдокимова, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
2 отзыва

