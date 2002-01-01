Русакова Елена Юрьевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
президент Стоматологической Ассоциации Приморского края,
главный стоматолог Приморского края,
главный специалист стоматолог МЗ РФ в ДФО по стоматологии детской,
д.м.н., профессор, руководитель образовательных программ по стоматологии ФГАОУ ВО ДВФУ
