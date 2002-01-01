  1. Главная
Румянцева Наталья Викторовна
6.3
1

Румянцева Наталья Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, г. Владивосток, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
1 отзыв

