Румянцева Илона Анатольевна
6.9
3
Румянцева Илона Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологичекий факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
"Эстетическая и функциональная реставрация зубов", г. Москва, 2007 г.
Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника №1", г. Владивосток, 1997 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва
