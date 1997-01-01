  1. Главная
Румянцева Илона Анатольевна
Румянцева Илона Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологичекий факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • "Эстетическая и функциональная реставрация зубов", г. Москва, 2007 г.
  • Сертификат "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2013 г.
Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника №1", г. Владивосток, 1997 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
