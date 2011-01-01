  1. Главная
Румянцев Сергей Анатольевич
8.1
7

Румянцев Сергей Анатольевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Военно-Медицинский Академия (ВМедА), Ленинград, 1982 г
Курсы повышения квалификации
  • ТУ. Факоэмульсификация катаракты, МНТК, Москва
  • ТУ. Лазеркоагуляция при заболеваниях сетчатки, НИИ глазных болезней, Москва
  • ТУ. Лазерное лечение заболеваний сетчатки, НИИ Гельмгольца, Москва
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Главный госпиталь ТОФ, Владивосток, Ивановская, 4, главный офтальмолог ТОФ – по 2011 г.
  • Диагностический центр, Владивосток, Черёмуховая,11, врач офтальмолог– по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Владивостокская поликлиника №3
ул. Светланская, 169/171
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
