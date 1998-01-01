Врачи
Румянцев Александр Петрович
6.0
0
Румянцев Александр Петрович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
