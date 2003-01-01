Рудиченко Елена Викторовна

Консультация, диагностика, лечение пациентов по проблеме гиперпигментации, сосудистых образований на лице и теле (телеангеэктазии щек, крыльев носа, подбородка; капиллярные гемангиомы, "винные пятна", вены на ногах), лазерная и фотоэпиляция, лазерное и фотоомоложение (IPL) с целью тонизации кожи, сужения пор. Владеение методами радиоволнового лифтинга, миостимуляции (лицо и тело), удаления локальных жировых отложений ("второй" подбородок, живот, бедра, "галифе", спина) с помощью метода Trilipo-терапии (RF+динамическая миостимуляция) и инъекционных технологий (препарат Акваликс). Лечение и профилактика хронической венозной недостаточности с помощью метода прессотерапии.

Моделирование контуров тела с помощью метода эндермологии (LPG).

Реабилитация после косметологических операций (низкоинтенсивный лазер, ультразвук) - противовоспалительный, противоотечный, трофический, дефиброзирующий эффект.

