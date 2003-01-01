  1. Главная
Рудиченко Елена Викторовна
6.3
0

Рудиченко Елена Викторовна

Физиотерапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрия, 2001 г. окончания
  • Клиническая ординатура, РАМН Сибирское отделение, 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия", 2008 г.
  • Сертификат "Физиотерапия и курортология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-физиотерапевт, ООО "Профессорская клиника Юцковских", 2003 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов

