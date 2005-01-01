Врачи
Руденко Наталья Владимировна
6.0
0
Руденко Наталья Владимировна
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неонатология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-неонатолог отделения Патологии новорожденных №2, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
