Руденко Наталья Владимировна
6.0
0

Руденко Наталья Владимировна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неонатология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением-врач-неонатолог отделения Патологии новорожденных №2, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
