Рубан Татьяна Александровна
6.3
1
Рубан Татьяна Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
