Рубан Татьяна Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
