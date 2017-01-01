  1. Главная
Рубан Елена Петровна
Уролог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, "Лечебное дело", 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Урология", ТГМУ, 2017 г.
Опыт работы
  • Врач-уролог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 6"
  • Врач-уролог, Медицинский центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
