Розанова Валерия Ярославовна
6.3
1
Розанова Валерия Ярославовна
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
1 отзыв
