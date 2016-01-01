Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Роташнюк Татьяна Ивановна
6.0
0
Роташнюк Татьяна Ивановна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Рукина
Дарья Александровна
Окулист (офтальмолог)
6.3
1
Записаться
Магомедова
Аминат Магомедовна
Окулист (офтальмолог)
6.3
3
Записаться
Евдокимова
Анна Валерьевна
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...