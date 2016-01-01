  1. Главная
Роташнюк Татьяна Ивановна
Роташнюк Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", ТГМУ, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
