Росляков Максим Викторович
Росляков Максим Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 2006 г. окончания
  • ВГМУ, стоматологический факультет, 2008 г. окончания
  • Интернатура, специализация: стоматолог общей практики, ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение по установке имплантов "DENTIUM", системы "superline" и "implantium", учебный центр "Пиранья ДВ", г. Хабаровск, 2009 г.
  • Участник 15 Дальневосточной стоматологической конференции "Проблемы амбулаторной стоматологии - технологический подход к решению", г. Владивосток, 2010 г.
  • "Мини-импланты MDI (IMTEC США). Возможности съемного и несъемного протезирования на мини-имплантах MDI (IMTEC США)", учебный центр "Espertise", г. Москва, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-ортопед, ООО "Дентал Мастер", 2010 - 2014 гг.
  • Врач стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог, 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентонекс
ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Dentium
ул. Строительная 2-я, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
79 отзывов

