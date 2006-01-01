Росляков Максим Викторович

Обучение по установке имплантов "DENTIUM", системы "superline" и "implantium", учебный центр "Пиранья ДВ", г. Хабаровск, 2009 г.

Участник 15 Дальневосточной стоматологической конференции "Проблемы амбулаторной стоматологии - технологический подход к решению", г. Владивосток, 2010 г.

"Мини-импланты MDI (IMTEC США). Возможности съемного и несъемного протезирования на мини-имплантах MDI (IMTEC США)", учебный центр "Espertise", г. Москва, 2011 г.