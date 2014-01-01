  1. Главная
Росинский Сергей Михайлович
9.2
11

Росинский Сергей Михайлович

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
