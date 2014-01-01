Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Росинский Сергей Михайлович
9.2
11
Росинский Сергей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
11 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Плювак
Юлия Витальевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
7.2
4
Записаться
Григорьев
Дмитрий Григорьевич
УЗИ-специалист
,
Уролог
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.8
6
Записаться
Нечитайло
Ирина Игоревна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
7.5
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...