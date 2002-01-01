Врачи
Рощина Любовь Васильевна
6.0
0
Рощина Любовь Васильевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, педиатрический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Педиатр, г. Артем, 1976 - 1980 гг.
Врач-неонатолог, Детская клиническая больница г. Владивостока, 1980 - 1985 гг.
Педиатр, Поликлиника № 1, г. Владивосток, 1985 - 1989 гг.
Невролог, Детская Поликлиника № 1, 1989 - 2002 гг.
Невролог, ГУЗ «ПКВФД», с 2002 г. по настоящее время
Еще 2
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
