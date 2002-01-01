  1. Главная
6.0
0

Рощина Любовь Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Педиатр, г. Артем, 1976 - 1980 гг.
  • Врач-неонатолог, Детская клиническая больница г. Владивостока, 1980 - 1985 гг.
  • Педиатр, Поликлиника № 1, г. Владивосток, 1985 - 1989 гг.
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
