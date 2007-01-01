Рощина Екатерина Владимировна
Стаж 16 лет
Врач-рентгенолог, специализирующийся на диагностике заболеваний молочной железы.
Цифровая маммография. Прицельная маммография. Прицельная маммография с увеличением. Консультация по результатам маммографических снимков.
ул. Калинина, 17В
