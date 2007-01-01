  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Рощина Екатерина Владимировна
Рощина Екатерина Владимировна
6.0
0

Рощина Екатерина Владимировна

Рентгенолог
Стаж 16 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, "Лечебное дело", 2007 г. окончания
  • ВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Рентгенология", 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Маммология", ГОУДПО Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава, г. Москва 2010 г.
  • Повышение квалификации по программе "Актуальные вопросы рентгенологии", ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Ранняя диагностика и лечение рака молочных желез».
Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, ООО "Маммологический центр", 2014 г. – по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи