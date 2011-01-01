Врачи
Ронжина Людмила Прокопьевна
6.0
0
Ронжина Людмила Прокопьевна
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 58 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1956 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Колопроктология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-колопроктолог, Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Загрузка комментариев...