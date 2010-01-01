Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ромашина Ирина Владимировна
6.3
1
Ромашина Ирина Владимировна
Физиотерапевт
,
Гирудотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 окончания
Курсы повышения квалификации
Тематического усовершенствование по гирудотерапии, 2010 г.
Сертификат "Восстановительная медицина", 2010 г.
Сертификат "Физиотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Гирудотерапевт
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Малетина
Наталья Владимировна
Гематолог
,
Онколог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Кравченко
Елена Витальевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
8.4
8
Записаться
Кузина
Елена Юрьевна
Терапевт
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...