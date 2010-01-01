  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ромашина Ирина Владимировна
Ромашина Ирина Владимировна
6.3
1

Ромашина Ирина Владимировна

Физиотерапевт, Гирудотерапевт, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематического усовершенствование по гирудотерапии, 2010 г.
  • Сертификат "Восстановительная медицина", 2010 г.
  • Сертификат "Физиотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
Гирудотерапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи