Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Романюк Мария Эдуардовна
7.2
4
Романюк Мария Эдуардовна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Щербатых
Дарья Романовна
Невролог (невропатолог)
6.3
1
Записаться
Сайко
Юлия Викторовна
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
,
Эпилептолог
10
10
Записаться
Горбач
Татьяна Александровна
Невролог (невропатолог)
8.8
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...